У Польщі уламки російського безпілотника влучили в житловий будинок. Що відомо
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Polsat News
У Польщі в ніч проти 10 вересня, коли в країну залетіли щонайменше вісім російських БпЛА, уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок.
Про це пише польське видання Polsat News, якому це підтвердив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.
За даними видання, це сталося у Вириках Люблінського воєводства. Уламки пошкодили дах будівлі та автомобіль, який був припаркований на території поруч. Люди не постраждали.
«У місті Вирики стався інцидент, у результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона», — сказав мер Володавського повіту.
- Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни.
- У Польщі закрили аеропорти, а влада назвала інцидент «актом агресії». В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу. Частину БпЛА вдалося збити. Зараз шукають місця падіння дронів.