У Яровій зросла кількість жертв через обстріл 9 вересня
- Ірина Перепечко
-
Кількість загиблих через російський удар авіабомбою по селищу Ярова Донецької області 9 вересня зросла до 25.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За останніми даними, ще 19 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.
- Вдень 9 вересня російська армія вдарила авіабомбою по селищу Ярова в той час, коли люди отримували пенсію. Більшість загиблих — люди пенсійного віку.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що після удару поліція отримала звернення щодо евакуації мешканців Ярової. «Білі янголи» вже вивезли 8 людей, серед них — 7-річна дівчинка. Загалом 9 вересня з Краматорського району, де розташоване селище Ярова, евакуювали 22 людини.