У Європі викрили білоруську мережу шпигунів. Що відомо

Спецслужби Румунії, Угорщини та Чехії заявили про ліквідацію білоруської розвідувальної мережі, яка діяла по всій Європі.

Про це пише CNN, посилаючись на чеське контррозвідувальне агентство (BIS) і румунське Агентство з протидії організованій злочинності (DIICOT).

За даними спецслужб, шпигуни працювали на КДБ Білорусі. Серед них — колишній заступник керівника молдовської спецслужби SIS, який передавав секретну інформацію білоруському КДБ.

Також МЗС Чехії вислало білоруського агента, який діяв під прикриттям дипломата. Йому надали 72 години, аби залишити країну.

У BIS зазначили, що Білорусі вдалося розбудувати мережу завдяки тому, що її дипломати можуть вільно пересуватися країнами Європи.

Очільник чеської спецслужби наголосив, що для ефективної протидії цій ворожій діяльності в Європі необхідно обмежити пересування акредитованих дипломатів із Росії та Білорусі в межах Шенгенської зони.

Румунська спецслужба повідомила, що 7 вересня виконала ордер на арешт 47-річного підозрюваного в державній зраді. За даними слідства, колишній посадовець SIS передавав державні таємниці білоруським спецслужбам. Це могло поставити під загрозу національну безпеку.

У DIICOT додали, що у 2024—2025 роках підозрюваний двічі зустрічався з білоруськими агентами в Будапешті, де, ймовірно, відбувалася передача інструкцій та обмін грошовими винагородами.