ЄС готує нові санкції проти Росії: Bloomberg розповів, які галузі постраждають найбільше

Автор:
Соня Бакун
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз готується запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній. Обмеження плануються у рамках 19-го пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Новий пакет санкцій передбачатиме:

Крім того, за даними видання, ЄС вперше розгляне санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.

Очікується, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтону для переговорів про спільні дії.