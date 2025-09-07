Росіяни обстріляли центр Сум. Є постраждалі, пошкоджено будівлю ОДА

Новини

Серед дня неділі, 7 вересня, російські війська завдали удару по центру міста Суми. Через це є постраждалі, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворожий ударний дрон пообіді влучив у площу Незалежності. Унаслідок цього було знову пошкоджено будівлю Сумської обласної держадміністрації.

Поранень зазнала 60-річна жінка, її госпіталізували. Пізніше по допомогу до медиків звернувся чоловік 30 років.

Також поранено 13-річного хлопчика, а в його шестирічного брата — стресова реакція після вибуху.