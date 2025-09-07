Розслідування встановило можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні
Світлана Кравченко
У першому звіті про розслідування аварії фунікулера в столиці Португалії Лісабоні 3 вересня можливою причиною називають розрив троса між двома вагонами.
Про це пише Assosiated Press.
У звіті зазначається, що дві кабіни проїхали не більше як 6 метрів, коли раптово втратили рівновагу, яку забезпечував зʼєднувальний кабель. Водій застосував ручне гальмо, щоб зупинити рух, але ці дії не вплинули на зупинку чи зниження швидкості кабіни, і вона продовжувала прискорено спускатися схилом.
«Оглянувши уламки на місці події, відразу стало зрозуміло, що зʼєднувальний кабель обірвався в місці кріплення до кабіни, яка перебувала на вершині пагорба», — йдеться у звіті.
Фунікулер Gloria був закріплений сталевими тросами. Один вагон може вмістити понад 40 людей. Точної кількості пасажирів у кожному вагоні на момент аварії ще не визначили.
Остаточний звіт, що містить факти, аналіз і висновки щодо причин аварії, має бути опублікований пізніше.
- Увечері 3 вересня в Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. Внаслідок інциденту загинуло 17 людей, ще 21 людина постраждала. Серед жертв — громадянин України.
- Фунікулер Gloria, який зазнав аварії, — одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону і має статус національної пам’ятки. Його відкрили ще в 1885 році. Фунікулер з’єднує центр Лісабону з районом Байрру-Алту. Його активно використовують як мешканці, так і туристи.