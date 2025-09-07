Інформація про третього загиблого в Києві не підтвердилась (оновлено)
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Голова МВА Тимур Ткаченко повідомив про третього загиблого через атаку РФ. Однак незабаром стало відомо, що ця інформація не підтвердилась, а кількість загиблих не змінилась — їх двоє.
Не змінилась і кількість постраждалих — наразі їх 20. Сімох людей госпіталізували, четверо з них — у важкому стані, розповіла «Суспільному» керівниця Департаменту охорони здоровʼя КМДА Валентина Гінзбург.
Зокрема, у вкрай важкому стані перебуває 24-річна жінка, яка на момент атаки була вагітна. Лікарі вирішили екстрено викликали у неї пологи, дитина зараз у реанімації. Жінку перевели в опікове відділення міської клінічної лікарні, лікарі борються за її життя.
Серед інших госпіталізованих — чоловік та жінка 72 та 74 років та ще один 24-річний чоловік. Усі вони отримали значні опіки.
- У ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували Україну — запустили 810 дронів та 13 ракет. Під ударом були Київ та область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя та Полтавщина.
- У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки. Внаслідок атаки загинула матір з кількамісячною дитиною.