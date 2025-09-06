Польські мітингувальники перекрили для вантажівок рух в напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині»

Новини

О 12:50 польські мітингувальники перекрили рух на кордоні в напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині». Обмеження стосується лише вантажівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Вони перекрили рух перед ПП «Медика» (навпроти українського «Шегині»).

Обмеження для вантажівок можуть тривати щонайменше 6 годин. Для легкових авто і автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд — близько 100, які вже перебувають на спеціально облаштованій стоянці, їх зможуть оформити.