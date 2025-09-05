У Литві вмикатимуть сирени, коли до країни залітатимуть дрони

Новини

Уряд Литви затвердив нову систему оповіщення — у разі виявлення в повітряному просторі дронів, які можуть становити загрозу, людей попереджатимуть сиренами.

Про це пише литовське медіа LRT.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович розповів, що відтепер, якщо до країни залетів дрон і буде встановлено, що він може нести вибухівку, оголошуватимуть червоний рівень попередження.

Якщо ж військові визначать дрон як такий, що не становить загрози, буде оголошуватися жовтий рівень попередження.

У МВС Литви попередили громадян, що крім сповіщень про небезпеку на їхніх мобільних телефонах, тепер на вулицях також звучатимуть сирени.

Нові правила також передбачають, що в разі атаки Росії безпілотниками на Україну влада Литви та армія мобілізують сили і посилять моніторинг загроз.