У Литві вмикатимуть сирени, коли до країни залітатимуть дрони
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Уряд Литви затвердив нову систему оповіщення — у разі виявлення в повітряному просторі дронів, які можуть становити загрозу, людей попереджатимуть сиренами.
Про це пише литовське медіа LRT.
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович розповів, що відтепер, якщо до країни залетів дрон і буде встановлено, що він може нести вибухівку, оголошуватимуть червоний рівень попередження.
Якщо ж військові визначать дрон як такий, що не становить загрози, буде оголошуватися жовтий рівень попередження.
У МВС Литви попередили громадян, що крім сповіщень про небезпеку на їхніх мобільних телефонах, тепер на вулицях також звучатимуть сирени.
Нові правила також передбачають, що в разі атаки Росії безпілотниками на Україну влада Литви та армія мобілізують сили і посилять моніторинг загроз.
- Про випадки потрапляння безпілотників у повітряний простір Литви повідомляли неодноразово. Наприклад, 2 вересня літак Spartan, на борту якого перебував президент Литви Гітанас Науседа, не міг приземлитися в аеропорту Вільнюсу через ймовірну небезпеку. Служби отримали повідомлення про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон.
- Також раніше повідомлялося, що Литва з 2026 року планує розгорнути у себе українську акустичну систему виявлення безпілотників. Про таку необхідність у Литві заговорили на тлі того, що кількість інцидентів із дронами, які залітають з Білорусі, зростає. Лише за останній місяць зафіксували щонайменше два таких випадки.