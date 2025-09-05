Керівницю аеропорту «Одеса» підозрюють у збитках для підприємства на понад 15 млн гривень. Що відомо

Новини

НАБУ та САП оголосили підозру в. о. генерального директора аеропорту «Одеса». Її підозрюють у збитках для підприємства на 15,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в НАБУ.

Як зазначили в бюро, керівниця одеського аеропорту умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому. Внаслідок цього з 2003 року підприємство отримувало незаконний прибуток від авіакомпаній за зліт, посадку і стоянку літаків.

Замість захисту інтересів підприємства, його очільниця сприяла тому, щоб аеропорт експлуатувала приватна компанія, яка й заробляла на тому, що надавала відповідні послуги авіакомпаніям.

Такими діями очільниця КП могла завдати територіальній громаді Одеси збитків на понад 15,6 мільйона гривень.

Дії підозрюваної суд розглядатиме за за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до шести років за ґратами.

НАБУ не називає імені керівниці аеропорту, але на сайті міськради Одеси зазначено, що це Ольга Макогонюк.

Для керівниці аеропору визначають запобіжний захід.