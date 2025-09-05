Премʼєр Болгарії: Інцидент з літаком на борту з президенткою Єврокомісії не потрібно розслідувати

Новини

Reuters / «Бабель»

Інцидент 1 вересня з літаком на борту з президенткою Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, є «рутинним збоєм», який не потрібно розслідувати.

Про це сказав премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков, передає Politico.

«Немає потреби розслідувати цю ситуацію, адже ці порушення не є ані гібридною, ані кіберзагрозою», — заявив він.

Влада Болгарії також встановила, що літак мав електронну резервну систему з використанням радіопроменів, яка дозволила йому приземлитися без паперових карт.

За словами Яна-Арведа Ріхтера, генерального директора JACDEC, компанії, яка надає аналіз безпеки для комерційної авіації, літак фон дер Ляєн підлітав до аеропорту Пловдіва зі сходу, плануючи сісти на смугу № 30. Однак з невідомих причин перша спроба посадки була невдалою, і літак пролетів над аеропортом на висоті близько 2 100 метрів.

Після цього літак виконав плавний поворот праворуч на південний схід і взяв правильний курс для заходу на посадку на смугу № 30, використовуючи радіомаяк, після чого успішно приземлився.

Flightradar24 повідомив, що за їхніми даними, GPS-сигнал літака не зникав, а літак приземлився із затримкою лише на дев’ять хвилин.

Желязков додав, що такі радіоелектронні перешкоди стали звичайним явищем від початку «конфлікту в Україні».