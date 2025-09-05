CNN: Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри
Автор:
- Ірина Перепечко
Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри.
Про це пише CNN з посиланням на його речника.
Видання зазначає, що Джо Байдену провели операцію за методом Мооса — це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляють, в потім їх досліджують під мікроскопом, доки лікар не побачить, що немає жодних ознак ракових клітин шкіри.
Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або розташовані на важливих ділянках, таких як обличчя, руки чи геніталії.
Речник експрезидента не уточнив, коли саме була операція, але про процедуру стало відомо після того, як Байден зʼявився на людях зі шрамом на чолі.
- У 2023 році Байдену видалили утворення на грудях, яке виявилося базально-клітинною карциномою — це найпоширеніший вид раку шкіри. Вона повільно росте і зазвичай виліковна. Тоді лікар заявив, що «всю ракову тканину успішно видалили», а політик і надалі проходитиме «дерматологічний нагляд».
- У травні цього року стало відомо, що Байдену діагностували рак простати з метастазами в кістки. Тоді офіс Джо Байдена повідомив, що його рак має показник за шкалою Глісона 9 — це свідчить про одну з найагресивніших форм раку простати. Рак поширився на кістки, тобто став невиліковним, але його можна контролювати.
- Пізніше Байден розповів CNN, що почав приймати таблетки для лікування раку.