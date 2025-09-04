На Волині четверо чоловіків напали на працівників ТЦК — під час сутички пролунав постріл

Новини

На Волині двоє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Один із цивільних вистрелив у військовослужбовця.

Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.

Під час оповіщення громадян у селі Боратин працівники ТЦК намагалися перевірити військово-облікові документи чотирьох чоловіків. Двоє з них спробували втекти і сховатися в покинутому будинку. Представники групи оповіщення рушили за ними, чоловіки чинили фізичний опір і завдали працівникам ТЦК фізичних ушкоджень.

Один із працівників ТЦК вирішив зробити попереджувальний постріл із травматичної зброї, але цивільний вибив пістолет із рук військового й вистрелив у бік групи оповіщення.

Після цього працівники ТЦК використали сльозогінний газ проти правопорушників.

Після сутички постраждалому працівнику ТЦК надають медичну допомогу, попередньо, у нього перелом руки.

Нападників затримала поліція і доставила до відділку для встановлення всіх обставин.

Напади на ТЦК

У Харкові 16 серпня чоловік напав з ножем на трьох працівників ТЦК і поліціянта. Нападника затримали.

У Черкасах 5 серпня чоловік намагався взяти в заручники працівників ТЦК і погрожував підірвати бойову гранату.

У Миколаєві 24 липня Служба безпеки затримала чоловіків, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК.

У місті Жовква Львівської області в лютому двоє чоловіків напали на військового ТЦК і поранили його невстановленим гострим предметом.