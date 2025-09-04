Трамп хоче зберегти масштабні мита — Адміністрація президента звернулась до Верховного суду

Новини

Getty Images / «Бабель»

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулась до Верховного суду з позовом про збереження масштабних мит. Це сталося після того, як апеляційний суд постановив, що очільник країни перевищив свої повноваження.

Про це пише Reuters.

Наприкінці серпня Міністерство юстиції звернулося до федерального суду з апеляційною скаргою на рішення про те, що Трамп незаконно підвищив мита.

«Президент і чиновники його кабінету визначили, що тарифи сприяють миру і безпрецедентному економічному процвітанню, і що відмова в тарифних повноваженнях піддасть нашу країну торговельній помсті без ефективної оборони і відкине Америку назад на межу економічної катастрофи», — заявив генеральний соліситор Д. Джон Зауер.

Водночас, адвокати малого бізнесу, які подали скаргу на дії Трампа, стверджують, що мита незаконно шкодять торгівлі.

Наразі мита залишаються чинними, адже апеляційний суд призупинив своє рішення. Мін’юст пропонує Верховному суду якнайшвидше почати слухання справи за прискореним графіком.

Окрім мит, вища інстанція також розгляне позови, які можуть спричинити масштабну судову тяганину щодо всієї економічної політики Трампа.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.

Чому критикують мита Трампа

Більшість масштабних мит Трамп встановив для впливу на деякі країни, керуючись законом 1977 року. Цей закон надає президентові США розширені повноваження у сфері фінансових транзакцій під час певних надзвичайних ситуацій, зазвичай — для запровадження санкцій.

Критики Трампа наголошують, що він зловживає владою — економічні повноваження не дають президенту права встановлювати мита.