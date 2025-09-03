Літак з президентом Литви не міг приземлитися у Вільнюсі — все через повідомлення про дрон

Новини

Літак Spartan, на борту якого перебував президент Литви Гітанас Науседа, не міг приземлитися в аеропорту Вільнюсу 2 вересня через ймовірну небезпеку. Служби отримали повідомлення про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон.

Про це повідомив речник литовського президента Томас Бержинскас, пише литовський портал 15min.

Літак з Науседою вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

«При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку», — сказав речник.

Причиною затримки стало повідомлення служби авіаційної безпеки аеропорту про дрон над районом Лепкальніс. Через загрозу польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився.