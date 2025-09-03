У Китай пройшов військовий парад: яким озброєнням хвалився Сі перед Путіним

Новини

Xinhua

У столиці Китаю Пекіні 3 вересня пройшов масштабний військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Серед відомих гостей були запрошені лідери Росії та Північної Кореї — Путін та Кім Чен Ин.

Про це повідомляють AP та китайське видання China Daily.

На параді голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін показав озброєння країни, зокрема і таке, що не було продемонстоване на публіку раніше:

гіперзвукові ракети, призначені для знищення кораблів у морі;

підводні безпілотники, зокрема AJX002;

нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61;

винищувачі, бомбардувальники та вертольоти, зокрема літаки JL-10;

далекобійну ракету повітряного базування JingLei-1;

міжконтинентальну ракету підводного базування JuLang-3;

крилаті ракети ChangJian-20A, YingJi-18C та ChangJian-1000;

наземну міжконтинентальну ракету нового типу DongFeng-31.

Серед 20 запрошених світових лідерів були самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, очільник Росії Володимир Путін, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а також голова Північної Кореї Кім Чен Ин.

На парад Сі приїхав на чорному лімузині. У своїй промові очільник КНР згадав про ветеранів, закликав до викорінення війни, а наприкінці параду в небо випустили 80 тисяч «голубів миру».

Реакція Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на тлі параду іронічно заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї «змовляються проти Сполучених Штатів».

«Бажаю президентові Сі та чудовому народу Китаю великого й тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки», — написав він.

Трамп заявив, що сприймає зустріч лідерів, як «виклик для США».