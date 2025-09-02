Жерар Депардьє постане перед судом у справі про зґвалтування. У травні його визнали винним у сексуальному насильстві
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Французький слідчий суддя зобовʼязав актора Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над акторкою Шарлоттою Арну у 2018 році.
Про це пише France24, посилаючись на AFP.
Арну стверджує, що Депардьє, який був другом її батьків, зґвалтував її у своєму маєтку в Парижі. А 2 серпня у фейсбук-дописі підтвердила, що Депардьє зобовʼязали постати перед судом за зґвалтування.
«Сім років минуло, сім років жаху та пекла... Мені здається, я не можу усвідомити, наскільки це багато. Я відчуваю полегшення», — написала Арну.
Депардьє заперечив звинувачення, заявивши, що його стосунки з Арну були за згодою.
«Ніколи, ніколи я не ображав жінку», — написав Депардьє в листі до французької щоденної газети Le Figaro в жовтні 2023 року, маючи на увазі скаргу Арну.
- Загалом Депардьє звинувачували в домаганнях до щонайменше 13 жінок. Опитані раніше жертви розповіли, що актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.
- У травні 2025 року суд визнав актора винним у сексуальному насильстві стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені віконниці» у 2021 році. Вони обидві працювали на знімальному майданчику за лаштунками. Суд призначив актору 18 місяців умовного увʼязнення.
- Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) із Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, 14 грудня 2023 року втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.
- Бельгійський муніципалітет позбавив Депардьє звання почесного громадянина через кілька днів після того, як канадська провінція Квебек забрала в нього нагороду через скандальні коментарі щодо жінок. А Паризький музей пізніше прибрав його воскову фігуру — після звинувачень у сексуальному насильстві.