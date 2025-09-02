Збройна допомога для України: Люксембург долучається до ініціативи PURL

Новини

Getty Images / horstgerlach

Люксембург долучається до ініціативи PURL, яка має на меті закупівлю зброї у США та її передачу Україні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте 2 вересня, передає «Суспільне».

«Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом із нами», — сказав посадовець.

Пакети озброєння для України коштують по $500 мільйонів кожен, тому Люк Фріден заявив, що Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель зброї для України.

Що відомо про ініціативу PURL

PURL — це новий механізм, укладений представниками США та НАТО для збройної допомоги Україні.

За системою PURL, Україна готує Список пріоритетних вимог, у який вноситься зброя, яка найбільш необхідна на фронті зараз. Союзники НАТО, своєю чергою, купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона наявна в арсеналах.

Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.

Завдяки PURL країни-союзниці НАТО вже закупили зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи вже долучилися:

Нідерланди — перші, хто профінансував пакет на €500 мільйонів;

Данія, Норвегія та Швеція — разом внесли ще $500 мільйонів;

Німеччина — анонсувала закупку зброї для України на $500 мільйонів.

За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги на суму $10 мільярдів.