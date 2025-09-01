Правоохоронці не виключають, що підозрюваний у вбивстві Парубія хотів утекти за кордон. Головне з брифінгу

Новини

Підозрюваний у вбивстві ексголови Верховної Ради, нардепа Андрія Парубія не мав постійного місця роботи, підробляв випадковими заробітками. Попри те що під час убивства політика він був одягнений як курʼєр, курʼєром служби доставки він не працював.

Про це правоохоронці повідомили під час брифінгу.

У вбивстві Андрія Парубія підозрюють 52-річного львівʼянина. Слідство розглядає різні версії, на сьогодні правоохоронці не виключають, що вбивство було скоєне на замовлення РФ.

До вбивства Парубій не звертався до Нацполіції чи СБУ з проханням про надання йому державної охорони.

Інформації про можливих спільників стрільця наразі немає. Проте, за інформацією правоохоронних органів, підготовка до злочину тривала не один місяць: і підхід, і відхід убивці готували заздалегідь.

«Тому ми вважаємо, що, звичайно, є якась інформація про щодо осіб, які інструктували вказану особу [підозрюваного у вбивстві] і намагалися сприяти скоєнню цього вбивства», — сказав заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Слідство також не відкидає імовірність того, що підозрюваний після вбивства хотів виїхати за межі України. Проте правоохоронці не розголошують деталі злочину, зокрема, про імовірні мотиви злочину, чи знайшли вже зброю, з якої стріляли в Андрія Парубія.

Що передувало

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві політика на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже є перші показання підозрюваного. Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія — не випадковий злочин. Є російський слід.

Зранку 1 вересня затриманому повідомили про підозру. Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).