Вбивство Андрія Парубія: затриманому повідомили про підозру

Новини

Затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет каже, що «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».

Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Зараз прокурори готують клопотання до суду, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Що передувало

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві політика на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже є перші показання підозрюваного. Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія — не випадковий злочин. Є російський слід.