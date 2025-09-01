Вбивство Андрія Парубія: затриманому повідомили про підозру
- Ірина Перепечко
-
Затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет каже, що «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».
Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Зараз прокурори готують клопотання до суду, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.
Що передувало
Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві політика на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Президент Володимир Зеленський розповів, що вже є перші показання підозрюваного. Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія — не випадковий злочин. Є російський слід.
- Нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв розповідав, що Андрій Парубій за пів року до вбивства просив надати йому державну охорону. В Управлінні державної охорони пояснили, що Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону.
- Парубій та його родина могли отримати держохорону, коли посадовець обіймав посаду голови Верховної Ради України у 2016—2019 роках. А також упродовж одного року після того, як ці повноваження закінчились.
- Прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 1 вересня о 19:00 в Архикатедральному соборі Святого Юра. Чин похорону в соборі Святого Юра розпочнеться 2 вересня о 12:00. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок біля Ратуші пройде загальноміська церемонія прощання. Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі.