З Польщі депортували 15 українців через «загрозу нацбезпеці»
- Ольга Березюк
Прикордонна служба Польщі / YouTube
З Польщі депортували 15 українців. У прикордонній службі кажуть, що вони становили загрозу громадській безпеці.
Про це йдеться в повідомленні польських прикордонників.
За їхніми даними, депортовані українці неодноразово були засуджені за злочини та правопорушення. Серед них — зберігання наркотичних та психотропних засобів, крадіжки, розбої, підробки, керування транспортними засобами у стані сп’яніння, а також організація незаконного перетину польського кордону.
Один із висланих українців був у переліку людей, перебування яких у Польщі вважається небажаним. Тепер до цього списку внесли всіх депортованих.
Також цим українцям заборонили повторний в’їзд до Польщі строком від 5 до 10 років.
- Тижнем раніше з Польщі депортували кількох українців, затриманих за заворушення 9 серпня під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві.