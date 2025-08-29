Kyiv Independent: НАБУ розслідує діяльність виробника ракети «Фламінго». Підозрюють завищення цін

Новини

Fire Point

Національне антикорупційне бюро України розслідує діяліність одного з провідних вітчизняних обороних виробників Fire Point. Слідчі підозрюють, що компанія ввела уряд в оману стосовно ціноутворення і поставок.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на пʼять джерел, знайомих з розслідуванням.

Донедавна Fire Point була майже невідомою за межами оборонних кіл України. Попри це документи, які отримало Kyiv Independent, вказують, що компанія є одним з найбільших одержувачів коштів Міністерства оборони для виробництво безпілотників.

Але протягом останніх тижнів Fire Point стала відомою завдяки далекобійним дронам FP-1 та крилатій ракеті «Фламінго». У своїх перших публічних коментарях щодо цієї зброї президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою ракетою України, яку країна має у своєму арсеналі для захисту.

У межах розслідування НАБУ зʼясовує занепокоєння щодо завищення Fire Point або вартості своїх компонентів, або кількості безпілотників, які вона постачає, або того й іншого.

За словами джерела в уряді, розслідування розпочалося приблизно чотири місяці тому — незадовго до того, як Верховна Рада та президент Зеленський спочатку скасували, а потім повернули незалежність НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Джерело в уряді повідомило Kyiv Independent, що розслідування стосовно Fire Point «наразі, здається, є пріоритетом».

Fire Point підтвердила Kyiv Independent, що розслідування існує. Але в компанії применшили його значення. Там заперечуючи звинувачення, зображуючи розслідування, як частину ширших розслідувань системи оборонних закупівель України, що ґрунтується на чутках, поширених опонентами.

«Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає», – сказала головний технічний директор Fire Point Ірина Терех.

За словами трьох джерел, поточне розслідування НАБУ повʼязане з тим, що кінцевим власником фірми може бути Тімур Міндіч — бізнесмен, який є співвласником студії «Квартал 95», заснованої президентом Зеленським. Однак немає очевидних звʼязків між Fire Point та Міндічем. Незрозуміло, як розслідування НАБУ відстежує звʼязок з колишнім діловим партнером Зеленського.

Поки розслідування триває, жодним фізичним чи юридичним особам звинувачень не висунули.