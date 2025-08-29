У Києві продовжує зростати кількість загиблих через обстріл 28 серпня
- Ірина Перепечко
У Києві до 23 зросла кількість жертв через російський удар в ніч проти 28 серпня.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
- У ніч проти 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери». Дві ракети влучили в житловий будинок у Києві. У КМВА заявили про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксують у всіх районах міста в 33 місцях. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки. Відомо, що серед загиблих четверо дітей.
- Під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп «не задоволений, але й не здивований» атакою РФ у Києві.