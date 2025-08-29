Новини

У Києві продовжує зростати кількість загиблих через обстріл 28 серпня

Ірина Перепечко
У Києві до 23 зросла кількість жертв через російський удар в ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.