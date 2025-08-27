Поставку нафти нафтопроводом «Дружба» відновлять 28 серпня — спершу у тестовому режимі та меншими обсягами

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що поставку нафти нафтопроводом «Дружба» у тестовому режимі та меншими обсягами відновлять 28 серпня.

Угорський політик написав, що цього разу через українську атаку по приймальному пункту нафтопроводу виникли «такі серйозні пошкодження, що відновлювальні роботи займуть кілька днів».

За його словами поставки 28 серпня відновляться через те, що «завдяки напруженій роботі «знайшли «технічне рішення». Сіярто обговорив ситуацію телефоном із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

«Я й надалі вважаю ганебним, що окремі угорські політики й медіа виправдовують українців, які обстрілюють нафтопровід, а Єврокомісія лише надсилає повідомлення, що «ризиків для енергопостачання немає»», — зазначив він і закликав Україну не атакувати нафтопровід та не піддавати Угорщину енергетичній небезпеці.

Сіярто додав, що зараз внутрішніх комерційних запасів вистачає, тому стратегічні резерви не використовували.