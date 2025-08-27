Литва запропонувала почати технічні переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини

Новини

Getty Images / «Бабель»

Минулого тижня Литва надіслала країнам Європейського Союзу листа, у якому запропонувала на неформальному зібранні міністрів у Копенгагені 1—2 вересня розпочати переговори з Україною та Молдовою без згоди Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.

Про це пише литовське медіа LRT.lt.

Всього у Європейському Союзі 27 країн, і якщо всі, крім Угорщини, погодяться з пропозицією Литви, то перемовини про вступ України до блоку йтимуть технічно, а формально їх можна буде закріпити пізніше, коли Будапешт змінить позицію або владу.

Також Литва закликає встановити чітку дату вступу України — 2030 рік. Це, на думку Вільнюсу, дозволить і ЄС, і Києву планувати рішення, ресурси та перехідні періоди.

У листі Литви йшлося про те, що зараз настав вирішальний момент для Євросоюзу діяти рішуче, підтримати євроінтеграційні прагнення України й зробити процес вступу «відчутним та незворотним». Зокрема, країна написала про те, що «перспектива членства зміцнила б моральний дух українців і дала поштовх реформам. Інакше може впасти і підтримка вступу, і мотивація змінювати країну».

«Литва прагне розблокувати переговори про членство України, які застрягли через вето Угорщини. Подальше зволікання шкодить і Україні, і Євросоюзу. Членство України — це частина гарантій безпеки й передумова довготривалої стабільності. Якщо знайти консенсус не вдасться, треба шукати альтернативи й рухатися вперед без Угорщини», — сказав у коментарі LRT.lt виконувач обов’язків глави МЗС Литви Кястутіс Будріс.

Але видання зазначає, що Єврокомісія скептично дивиться на ідею старту технічних переговорів без згоди всіх членів блоку. Її представники нагадують: відкриття кожного розділу потребує одностайності.

«Ми працюємо з Україною, заохочуємо її проводити реформи незалежно від переговорних розділів, бо вони принесуть користь. І паралельно працюємо з державами-членами, щоб якнайшвидше відкрити ці розділи формально», — сказала речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Пропозиції Литви мають обговорити цього тижня в Копенгагені. Там міністри закордонних справ ЄС під головуванням очільниці дипломатії Каї Каллас зосередяться на темі російської агресії проти України та ситуації на Близькому Сході.

Позиція Угорщини про членство України в ЄС

Угорщина блокує зусилля Києва зі вступу до ЄС. Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.

Раніше опозиційний угорський політик Петер Мадяр розкритикував «національні консультації», організовані командою премʼєра Віктора Орбана, і назвав їх провалом. Мадяр заявив, що в опитуванні взяли участь щонайбільше 600 тисяч угорців — це найнижчий показник в історії нацконсультацій. А витратили на це «десятки мільярдів форинтів».

МЗС України зреагувало на угорські нацконсультації про вступ України в ЄС і заявило, що «справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога».

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський визнавав, що через угорське вето під час головування його країни в ЄС не вдалося відкрити жодного переговорного розділу з Україною.

Медіа писали, що президент США Дональд Трамп на прохання європейських лідерів телефонував угорському премʼєру Орбану і просив не блокувати вступ України до ЄС. Наступного дня угорський премʼєр написав, що почув прохання щодо членства в ЄС, але не планував відступати.