Росія вирішила вийти з Конвенції про запобігання катуванням. МЗС України назвало це зізнанням у злочині

Новини

Уряд Росії запропонував денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Відповідну постанову підписав премʼєр-міністр РФ Михайло Мішустін.

У документі йдеться, що Росія хоче вийти з Конвенції та прийнятих до неї протоколів. Відповідне рішення ще має схвалити Держдума.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на це рішення росіян, назвавши його фактичним зізнанням у злочині — системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини.

«Сучасна Росія — це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю», — наголосили в МЗС.

Відомо, що РФ ратифікувала Конвенцію 28 лютого 1998 року. Документ не тільки забороняє тортури, але й зобовʼязує запобігати їм. Для цього був створений незалежний міжнародний орган — Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який отримав право проводити інспекції в місцях позбавлення волі, щоб виявляти порушення і давати рекомендації щодо поліпшення умов утримання.

Країни-учасниці Конвенції зобовʼязані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень.

Після вторгнення в Україну, у березні 2022 року, Росію виключили з Ради Європи, членом якої вона була 26 років. З того часу країна залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально. Росія не брала реальної участі у роботі ЄКЗК та не допускала на свою територію експертів Комітету для вивчення й документування ситуації з катуваннями.

Також незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні заявила, що російська влада вчиняє катування, які кваліфікуються як злочини проти людяності.

З лютого 2022 року Україна системно наполягала на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи.

«Країна, що використовує катування як невід’ємну складову своєї політики, не може бути стороною Конвенції, яка має об’єднувати правові держави. Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною», — підкреслило українське МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту діяти «активно та без зволікань» щодо притягнення країни-агресорки до відповідальності.