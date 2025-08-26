Премʼєр Бельгії висловився проти конфіскації заморожених активів РФ через «юридичні складнощі»

Новини

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не підтримує рішення про конфіскацію заморожених російських активів, більшість яких перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear.

Про це пише Sky News.

Бельгійський премʼєр вважає, що російські активи найкраще залишити замороженими у банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

«Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в банку Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичної точки зору це не так просто», — заявив де Вевер.

Нині Euroclear зберігає 183 із 300 мільярдів євро заморожених у Європі російських активів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.

22 серпня до держбюджету України надійшло €4,05 мільярда допомоги від Євросоюзу.