Сейм Литви затвердив нового премʼєр-міністра
- Артемій Медведок
LRT
Литовський сейм схвалив призначення соціал-демократки Інги Ругінене на посаду премʼєр-міністра.
Про це пише литовський суспільний мовник LRT.
За це проголосували 78 депутатів Сейму, проти — 35, утрималися — 14 парламентарів.
Ругінене почне виконувати свої обовʼязки, коли президент підпише указ про її призначення премʼєр-міністром і вона складе присягу в Сеймі.
Після схвалення кандидатури Сеймом Ругінене протягом 15 днів повинна представити парламенту узгоджений з президентом новий склад Кабінету міністрів і програму уряду. Їх мають схвалити під час голосування.
Вона пообіцяла підтримувати добрі відносини з Польщею. Її перші закордонні візити будуть саме до Польщі та України. Також вона планує нормалізувати відносини з Китаєм.
44-річна Інга Ругінене — новачок у політиці. До того, як стати політиком, вона обіймала посаду голови Конфедерації профспілок Литви. Восени 2024 року вона вступила до Литовської соціал-демократичної партії і взяла участь у виборах до Сейму. Після перемоги партії Ругінене стала міністром соціального захисту та праці.
- Вибори нового голови уряду почались в липні, коли Гінтаутас Палуцкас пішов з посади премʼєр-міністра. Це сталось після того, як правоохоронні органи розпочали два досудових розслідування, повʼязаних з його бізнесом.