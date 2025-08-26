Міністерство в справах жінок ПАР застерегло від роботи в Росії. Медіа писали, що росіяни вербують африканських жінок для збірки дронів

Новини

Міністерство в справах жінок, молоді та осіб з інвалідністю Південно-Африканської Республіки застерігає громадян приймати пропозиції роботи в Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства.

«Так звані можливості працевлаштування, які рекламують у соцмережах для роботи в Росії, не мають жодного стосунку до урядових програм», — стверджують у заяві.

Міністерство повідомило, що планує провести переговори зі стейкхолдерами, зокрема з посольством РФ у ПАР та місцевими групами, які вербують від імені особливої економічної зони «Алабуга», що в Татарстані.

Клейсон Моньєла, керівник публічної дипломатії МЗС ПАР, закликав громадян не довіряти «неперевіреним пропозиціям роботи за кордоном». В інтерв’ю радіостанції 702 Talk Radio він повідомив, що одну південноафриканку вже повернули додому після того, як вона звернулася до посольства в Москві, розуміючи, що її обманули.

Посольство РФ у ПАР заявило в соцмережі X, що взяло до уваги «зростаюче занепокоєння» щодо програми після статті Bloomberg, але не має підтвердженої інформації про примусову працю чи порушення прав іноземців.