Цьогоріч Україна вже отримала понад мільйон артснарядів у рамках чеської ініціативи. Скільки планують передати

Новини

У рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів від початку 2025 року Україна вже отримала понад мільйон снарядів великого калібру.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час відкриття щорічної наради чеських послів, передає польське інформаційне агентство РАР.

Ліпавський каже, що загалом цього року 16 країн-учасниць ініціативи планують передати Україні 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Для порівняння — у 2024 році Україна отримала 1,5 мільйона боєприпасів.

«Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося впʼятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню української лінії фронту», — наголосив міністр закордонних справ Чехії.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників докластися грошима до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Ініціативу продовжили на 2025 рік. Директор Агентства з міжнародного співробітництва при Міноборони Чехії Алеш Витечка у липні цьогоріч розповів, що країни-партнери з початку 2025 року збільшили внески у чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів на 29%.