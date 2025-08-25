У полоні РФ досі перебувають 28 українських журналістів та медійників

Новини

Станом на 26 серпня Росія утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників.

Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію — адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому», — наголосили в комітеті.

Днем раніше, 24 серпня, Інститут масової інформації писав, що за три з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

Інститут масової інформації