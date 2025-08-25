У полоні РФ досі перебувають 28 українських журналістів та медійників
Автор:
Ольга Березюк
Дата:
-
Станом на 26 серпня Росія утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників.
Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань свободи слова.
«Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію — адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому», — наголосили в комітеті.
Днем раніше, 24 серпня, Інститут масової інформації писав, що за три з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.
- У День незалежності України, 24 серпня 2025 року, в межах обміну з російського полону повернулись двоє медійників: журналіст УНІАН Дмитро Хилюк та адміністратор кількох мелітопольських новинних телеграм-каналів Марк Каліуш.
- Інша українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні у жовтні 2024 року. Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.