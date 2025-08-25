Мемуари Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала Епштейна та принца Ендрю в насильстві, опублікують восени
Світлана Кравченко
Мемуари покійної активістки Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джеффрі Епштейна в сексуальному насильстві, вийдуть вже цієї осені.
Про це повідомило американське видавництво Alfred A. Knopf, пише Associated Press.
Книга Вірджинії Джуффре отримала назву «Нічия дівчинка: мемуари про виживання після насильства та боротьбу за справедливість». Вона міститиме 400 сторінок. Над книгою авторка працювала з початку 2025 року разом з письменницею-журналісткою Емі Воллес.
Публікація мемуарів запланована на 21 жовтня.
Видавництво Alfred A. Knopf зазначає, що за 25 днів до смерті авторка завершила рукопис і наголосила в електронному листі, що хоче видати мемуари «незалежно від обставин». Вона була переконана, що «Нічия дівчинка» може вплинути на життя багатьох людей.
«Зміст цієї книги є надзвичайно важливим, оскільки вона має на меті пролити світло на недоліки системи, які дають можливість торгувати людьми й переправляти їх через кордони. Вкрай важливо, щоб правда була усвідомлена, а проблеми, пов’язані з цією темою, були розглянуті як заради справедливості, так і заради підвищення обізнаності», — йшлося в листі Вірджинії.
За даними видавництва, книга містить інтимні, тривожні та болісні подробиці життя Вірджинії. У ній жінка вперше детально й відверто розповідає про травматичний досвід, пов’язаний із Джеффрі Епштейном, його близькою соратницею Гіслен Максвелл та іншими впливовими людьми з їхнього оточення, серед яких — принц Ендрю.
Що відомо про Епштейна і його жертву
Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.
Федеральне бюро розслідувань США виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.
Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.
Однією із жертв сексуального насильства з боку Епштейна була активістка Вірджинія Джуффре. Вона заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Жінка заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Принц категорично заперечував усі звинувачення.
Наприкінці квітня Вірджинія Джуффре вчинила самогубство. Їй був 41 рік.