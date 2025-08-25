У МЗС Словаччини заявили, що український імпорт дизелю може зменшитися через атаки по нафтопроводу «Дружба»

Новини

Міністр закордонних і європейських справ Словаччини Юрай Бланар 24 серпня заявив, що атаки української армії на нафтопровід «Дружба», яким нафта тече з Росії до Словаччини, не лише суперечать словацьким національним інтересам, а й шкодять самій Україні.

Про це пише словацьке медіа Teraz.Sk.

Бланар зазначив, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є серйозним постачальником нафти до України та забезпечує 10% українського щомісячного споживання [ймовірно, йдеться саме про дизельне пальне].

За його словами, він обговорював цю тему телефоном з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою 24 серпня.

«Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим паче, коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати в себе достатньо пального. Наш національний інтерес полягає в захисті цих поставок, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І я далі робитиму це на європейському рівні, а завтра під час відеодзвінка, який я проведу з віцепремʼєр-міністром України», — заявив Бланар.

За його словами, найважливіше – якомога швидше припинити війну в Україні, чому «дуже суттєво» може сприяти ініціатива президента США Дональда Трампа.