Трамп хоче ввести Нацгвардію в Балтимор і розглядає ще кілька міст

Новини

Carlin Stiehl / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести війська до найбільшого міста штату Мериленд — Балтимору. Це загострило протистояння з губернатором Весом Муром після того, як демократ запросив президента приєднатися до «маршу за громадську безпеку» містом.

Про це пише BBC.

«Якщо Весу Муру знадобиться допомога, як це зробив Гевін Ньюскам у Лос-Анджелесі, я надішлю «війська», що вже робиться в сусідньому Вашингтоні, округ Колумбія, і швидко покінчу зі злочинністю», — написав американський президент у Truth Social.

Ці коментарі знаменують чергове напруження зусиль президента розгортати війська Національної гвардії в містах, очолюваних демократами. Цей процес відбувається в межах того, що він називає боротьбою зі злочинністю.

Трамп уже розгорнув близько 2 тисяч військовослужбовців у столиці Вашингтоні, який є оплотом демократів. Там 24 серпня гвардія почала носити зброю. Раніше їхня зброя була доступна за потреби, але зберігалася в арсеналі.

За повідомленнями американських медіа, очікується, що найближчими тижнями у 19 штатах мобілізують до 1 700 військовослужбовців.

Губернатор Мур, частий критик стратегії президента, сказав, що коментарі Трампа щодо боротьби зі злочинністю «звучать дуже глухо і профанно».

«Це тому, що вони не ходили нашими вулицями. Вони не були в наших громадах, і вони більш ніж щасливі далі повторювати ці тропи про нас», — сказав Мур.

Коментарі Трампа у Truth Social, схоже, були прямою відповіддю на запрошення губернатора президенту долучитися до «маршу за громадську безпеку» у вересні разом з високопосадовцями штату. Трамп назвав його «огидним» та «провокаційним».

«Як президент, я б сильніше волів, щоб він прибрав наслідки цієї кримінальної катастрофи, перш ніж я піду туди на «прогулянку», — написав Трамп.

Трамп також припустив, що розгорне війська в Нью-Йорку та Чикаго. Ця ескалація призвела до засудження з боку лідерів Демократичної партії інших штатів і міст, включаючи губернатора Іллінойсу Джея Пріцкера, який назвав погрози Трампа зловживанням владою.

Лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс також висловився. Він стверджує, що Трамп не має законних повноважень відправляти війська до таких міст, як Балтимор і Чикаго. За його словами, президент використовує зниження рівня злочинності, як-от «найменшу кількість вбивств у Балтиморі за понад 50 років», щоб створити кризу.

Опитування Washington Post і школи Schar, яке опублікували 20 серпня, показало, що розгортання гвардійців є вкрай непопулярним серед мешканців Вашингтону. Майже 80% заявили, що вони виступають проти цього, а також проти взяття під федеральний контроль Департаменту столичної поліції.