Український пілот МіГ-29 загинув після бойового вильоту. Що відомо

У ніч проти 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що пілот загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

«Причини та обставини катастрофи встановлюються», — додали в ПС.

Що відомо про втрати Повітряних сил

З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков і ще двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

А в липні 2025 року на Волині сталась авіакатастрофа військового літака французького виробництва Mirage-2000 — пілоту вдалося вчасно катапультуватися. Це перший публічно відомий випадок втрати Україною такого винищувача.