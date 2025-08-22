Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — до Верховної Ради внесли законопроєкт

Новини

Максим Козицький / Facebook

До Верховної Ради внесли законопроєкт номер 13685. Він містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Про це пишуть «Суспільне» ті «РБК-Україна» з посиланням на співавтора законопроєкту народного депутата Федора Веніславського.

На запитання, чи дозволять виїзд молоді до 22 років включно, Веніславський відповів, що обмеження залишаться для тих, кому вже цього року виповниться 23 роки.

«Ті люди, яким цього року виповнюється 23 і наступного 24, їм можна обмежити свободу пересування, а решті — не можна. До 23 років — поки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися», — пояснив нардеп.

Наразі ще тривають дискусії стосовно віку — 22 чи 23 роки. Це залежить від того, яку позиції Міністерства оборони та військового і політичного керівництва.

Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що дозволити чоловікам до 22 років виїжджати за кордон може й Кабінет міністрів. Для цього він має затвердити постанову щодо правил виїзду з України під час воєнного стану. Народні депутати внесли законопроєкт про зміни до парламенту, оскільки уряд нібито не бажає прийняти таку постанову.