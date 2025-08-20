Новини

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків через агресію Росії

Автор:
Артемій Медведок
Дата:

Після завершення офіційних процедур Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та може брати участь у його діяльності як асоційований член.

Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції України.

Відтепер учасниками та асоційованими членами міжнародного Реєстру збитків є 44 держави та Європейський Союз.

Наразі можна подати заяви за 11 категоріями:

Перелік відкритих категорій розширюють поступово. Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал «Дія».