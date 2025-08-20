Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків через агресію Росії
Артемій Медведок
-
Після завершення офіційних процедур Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та може брати участь у його діяльності як асоційований член.
Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції України.
Відтепер учасниками та асоційованими членами міжнародного Реєстру збитків є 44 держави та Європейський Союз.
Наразі можна подати заяви за 11 категоріями:
- вимушене внутрішнє переміщення;
- смерть близького члена сім’ї;
- зникнення безвісти близького члена сім’ї;
- серйозні тілесні ушкодження;
- сексуальне насильство;
- катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;
- позбавлення свободи;
- примусова праця або служба;
- пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;
- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.
Перелік відкритих категорій розширюють поступово. Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал «Дія».
- Міжнародний реєстр збитків запустили у квітні 2024 року. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.
- Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
- В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а люди мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.