Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків через агресію Росії

Новини

Після завершення офіційних процедур Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та може брати участь у його діяльності як асоційований член.

Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції України.

Відтепер учасниками та асоційованими членами міжнародного Реєстру збитків є 44 держави та Європейський Союз.

Наразі можна подати заяви за 11 категоріями:

вимушене внутрішнє переміщення;

смерть близького члена сім’ї;

зникнення безвісти близького члена сім’ї;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

позбавлення свободи;

примусова праця або служба;

пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Перелік відкритих категорій розширюють поступово. Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал «Дія».