Саміт НАТО у 2026 році відбудеться в Туреччині

Новини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що наступний саміт НАТО відбудеться 7 і 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе у столиці Туреччини Анкарі.

Про це повідомляють на сайті НАТО.

Генеральний секретар подякував Туреччині за готовність провести цю зустріч. Він нагадав, що Туреччина вже понад 70 років є надійним союзником НАТО, роблячи безцінний внесок у спільну безпеку.

Це буде вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Уперше країна проводила подібний захід у Стамбулі у 2004 році.