В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою ШІ

Новини

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Ідеться про оформлення ветеринарної ліцензії у сервісі «єДозвіл».

Про це повідомляють на сайті сервісу «Дія».

Для того щоб оформити ліцензію, необхідно:

Заповнити заяву на порталі «Дія».

ШІ автоматично перевірить документи та сформує рекомендації для експерта.

Експерт розгляне заяву протягом 10 робочих днів.

Після цього результат розгляду надійде на електронну пошту та в особистий кабінет.

Щойно реєстрація буде підтверджена, можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність онлайн.

У разі відмови або потреби уточнень експерт підкаже, що виправити, і ви зможете надіслати заяву повторно.

Щоб отримати ліцензію знадобляться:

електронний підпис;

дані про приміщення та документи, що підтверджують право власності або користування;

підтвердження освіти та кваліфікації керівника і спеціалістів;

інформація про обладнання та матеріально-технічну базу.

У серпні стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації активно працює над проєктом AI Factory. Це інфраструктура, на якій працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом.

Зокрема в «Дії» уже працює ШІ-консультант, який самостійно закриває понад половину запитів користувачів, а також помічник операторів, що пришвидшує відповіді.