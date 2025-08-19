В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою ШІ

Новини

Новини

Артемій Медведок
В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Ідеться про оформлення ветеринарної ліцензії у сервісі «єДозвіл».

Про це повідомляють на сайті сервісу «Дія».

У серпні стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації активно працює над проєктом AI Factory. Це інфраструктура, на якій працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом.

Зокрема в «Дії» уже працює ШІ-консультант, який самостійно закриває понад половину запитів користувачів, а також помічник операторів, що пришвидшує відповіді.