Reuters дізналося, де можуть зустрітися Зеленський та Путін
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися в Угорщині.
Про це пише агенство Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації США.
Після зустрічі у Білому домі Зеленський заявив, що Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч Україна — Росія, а потім вже тристоронню.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Трамп домовився про зустріч між Зеленським і Путіним упродовж наступних двох тижнів. Він додав, що не знає, «чи вистачить Путіну сміливості» відвідати такий саміт.
Президент Фінляндії Александер Стубб казав, що у розмові з Трампом Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським. Проте офіційно Москва цього не підтверджувала.
Помічник президента РФ Ушаков за підсумками розмови Путіна з президентом США Трампом заявив, що Росія готова «вивчити можливість підвищення рівня представництва Москви і Києва» на переговорах.
Результати перемовин у Білому домі
Президент України Володимир Зеленський 18 серпня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Вони мали двосторонню зустріч з делегаціями, а потім багатосторонні перемовини разом з європейськими лідерами.
На перемовинах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО. Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії «нададуть різні європейські країни за координації США».
Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.
Під кінець переговорів американський президент подзвонив Путіну. Після розмови він написав, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним.
- Sky News писав, що майбутня тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна може відбутися в Європі. Прем’єрка Італії запропонувала Рим як місце проведення. Тим часом президент Франції наполягав, щоб це була швейцарська Женева. Зеленський і Трамп віддають перевагу Ватикану, але Путін схиляється до Женеви. Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії заявили про готовність провести переговори. Проте дипломати ЄС також розглядають інші варіанти, включно з Будапештом і Гельсінкі.
- У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Де-юре для нього закриті 123 країни. Угорщина є членом МКС, проте вирішила з нього вийти. Національні збори Угорщини (парламент) проголосували 20 травня за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Міністр закордонних справ Петер Сіярто мав сповістити про це рішення генерального секретаря ООН.