Politico: Президент Фінляндії поїде у США із Зеленським. Європа хоче посилити позицію Києва на зустрічі з Трампом (доповнено)

Новини

Getty Images

Європейські лідери планують разом із президентом України Володимиром Зеленським відправити у Вашингтон президента Фінляндії Александера Стубба, щоб посилити позиції Києва.

Про це пише Politico з посиланням на слова двох європейських дипломатів і ще одного обізнаного джерела.

Європейські лідери сподіваються, що він може допомогти уникнути напруження між Трампом і Зеленським та переконати американського президента включити Європу до подальших переговорів.

Генсек НАТО Марк Рютте, який вибудував тісний контакт із Дональдом Трампом, також може поїхати до Вашингтону, повідомило одне джерело.

Доповнено. На зустрічі Зеленського та Трампа буде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про це вона написала в X.

«На прохання президента Зеленського я долучуся до зустрічі з президентом Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі завтра», — написала вона.

Посадовиця додала, що сьогодні зустріне Зеленського в Брюсселі, звідки вони доєднаються до відеоконференції «Коаліції охочих».

Свою участь, окрім президентки Єврокомісії, вже офіційно підтвердили президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Politico зазначає: європейські союзники України прагнуть уникнути сценарію, який склався під час першого візиту Володимира Зеленського у Білий дім в лютому цього року. Тоді Зеленський та Трамп посварилися, а після цього США на деякий час зупинили поставки зброї та перестали ділитися з Україною розвідданими. Стосунки двох країн ще деякий час залишалися напруженими, але поступово нормалізувалися.

Зараз європейські й українські посадовці занепокоєні тим, що Путін фактично повертається на міжнародну арену без реальних кроків до миру.

«Зрозуміло, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна», — сказав колишній високопосадовець НАТО Каміль Гран, який спілкувався з європейськими чиновниками.

Politico пише, що для Європи та України зустріч з Трампом 18 серпня є «вирішальною», щоб президент США не погодився на неприйнятні вимоги Путіна, зокрема передачу Росії частини українських територій, які Москва контролює лише частково.

Що відомо зараз про перемовини та їхні результати

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що «всі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я.

Reuters з посиланням на джерела опублікувало перелік вимог Путіна щодо припинення війни. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ, «формальне визнання» російського суверенітету над Кримом.

Натомість Росія нібито згодна повернути окуповані частини Сумської та Харківської області та погодитись на певні гарантії безпеки для України.