Дениса Прокопенка «Редіса» нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня полковника Нацгвардії Дениса Прокопенка «Редіса».

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента. Окрім Прокопенка, різними державними нагородами нагородили ще низку бійців.

У 2022 році «Азов» під командуванням Прокопенка обороняв Маріуполь. Президент України Володимир Зеленський нагородив його званням Героя України 19 березня 2022 року — під час оборони міста.

Весь гарнізон, заблокований на «Азовсталі», разом із Прокопенком, за наказом вищого командування 20 травня 2022 року здався у російський полон.

Прокопенка обміняли 21 вересня 2022 року. Того дня з російського полону повернули 215 захисників Маріуполя — їх обміняли на Віктора Медведчука. Під час того обміну командирів «Азову» інтернували до Туреччини, де вони мали залишатися до кінця війни, за домовленістю з президентом Туреччини.

Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються Денис Прокопенко (командир «Азову»), Святослав Паламар (заступник командира «Азову»), Сергій Волинський (командир 36 бригади морської піхоти), Олег Хоменко (старший офіцер «Азову») і Денис Шлега (командир 12 бригади Нацгвардії).

Згодом Прокопенко повернувся на фронт. Національна гвардія України на основі 12 бригади спеціального призначення «Азов» 15 квітня 2025 року створила 1 корпус «Азов», його очолив полковник Денис «Редіс» Прокопенко.