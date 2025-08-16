США розширюють мита на сталь і алюміній

Новини

Reuters

Адміністрація Трампа 15 травня розширила дію 50-відсоткових мит на імпорт сталі й алюмінію — під збори потраплять додатково сотні похідних товарів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі США пізно ввечері 15 серпня заявило, що Бюро промисловості та безпеки додає 407 товарних кодів до Гармонізованого тарифного розкладу США. Ці коди визначають продукцію, на яку будуть поширюватися додаткові мита на товари із вмістом сталі й алюмінію.

Як повідомляється, якщо в товарах немає сталі чи алюмінію, на них діятимуть звичайні мита, які Трамп уже встановив для певних країн. Нові мита для розширеного списку товарів набувають чинності 18 серпня.

Також 15 серпня Трамп, прямуючи на зустріч із очільником Кремля, заявив журналістам, що планує додаткові мита на імпорт напівпровідників.