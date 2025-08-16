Трамп і Путін провели зустріч на Алясці. Про що домовились (спойлер — ні про що)

Новини

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели зустріч на Алясці.

За результатами зустрічі вони виступили на спільній пресконференції, яку транслював Associated Press.

Путін почав свій виступ з історичної лекції, заявивши, що нинішні відносини між США та Росією «опустилися до найнижчої точки з часів Холодної війни», і зустріч між двома людьми «давно назріла».

Говорячи про війну в Україну він зазначив, що вони повʼязані з «фундаментальними загрозами нашій національній безпеці».

«Наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край. Але при цьому ми переконані, що для того, щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, повинні бути усунені всі першопричини кризи, забезпечені всі законні занепокоєння Росії, відновлений справедливий баланс у сферах безпеки в Європі та світі в цілому», — сказав він.

Лідер Кремля погодився, що повинна бути забезпечена безпека України й додав, що в Росії «готові над цим працювати». Однак жодних деталей не навів.

Трамп, своєю чергою, заявив, що вони з Путіним домовились «у більшості тем», однак домовленостей по ключовим питанням вони так і не досягли.

«Декілька питань не було вирішене, зокрема і найважливіше, але у нас є чудовий шанс зробити це у найближчий час», — сказав він.

Лідер США зазначив, що зателефонує українському президенту Володимиру Зеленському та лідерам союзників по НАТО й повідомить про результати сьогоднішнього саміту.

Трамп завершив свою промову подякою Путіну, очільник Росії запропонував провести наступну зустріч у Москві. На що Трамп не виключив цього. Про можливу тристоронню зустріч за участі Зеленського ні Путін, ні Трамп не згадали.

Путін і Трамп не відповідали на запитання журналістів.

Що передувало

Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.

CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.