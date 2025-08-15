CNN: Спецпредставника США Келлога не буде на зустрічі в Алясці через позицію РФ

Новини

Спецпредставника США в Україні Кіта Келлога не буде на зустрічі в Алясці через позицію РФ. Росія сприймає Келлога як того, хто симпатизує Україні, тому його присутність нібито могла бути «контрпродуктивною».

Про це пише CNN з посиланням на високопосадовців адміністрації.

Келлог поділився всією інформацією, яку зібрав під час своїх розмов з українцями, з Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. У адміністрації не вважають його відсутність серйозною проблемою.

Один із чиновників також сказав, що Рубіо не вважають м’яким до Росії, бо раніше він називав Путіна військовим злочинцем.

Водночас європейці стурбовані тим, що Келлога не включили до делегації.

«Він сподівався бути там, і йому слід було бути там», — сказав один європейський чиновник, додавши, що втрата його глибоких знань — це недолік. Келлог має найкраще розуміння того, на що Україна могла б погодитися в межах угоди, зазначив чиновник.

Очікують, що Келлог буде включений до делегації, яка поїде на «будь-яку майбутню зустріч США, Росії та України», кажуть джерела CNN.