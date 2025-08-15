CNN: Спецпредставника США Келлога не буде на зустрічі в Алясці через позицію РФ
- Ірина Перепечко
-
Спецпредставника США в Україні Кіта Келлога не буде на зустрічі в Алясці через позицію РФ. Росія сприймає Келлога як того, хто симпатизує Україні, тому його присутність нібито могла бути «контрпродуктивною».
Про це пише CNN з посиланням на високопосадовців адміністрації.
Келлог поділився всією інформацією, яку зібрав під час своїх розмов з українцями, з Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. У адміністрації не вважають його відсутність серйозною проблемою.
Один із чиновників також сказав, що Рубіо не вважають м’яким до Росії, бо раніше він називав Путіна військовим злочинцем.
Водночас європейці стурбовані тим, що Келлога не включили до делегації.
«Він сподівався бути там, і йому слід було бути там», — сказав один європейський чиновник, додавши, що втрата його глибоких знань — це недолік. Келлог має найкраще розуміння того, на що Україна могла б погодитися в межах угоди, зазначив чиновник.
Очікують, що Келлог буде включений до делегації, яка поїде на «будь-яку майбутню зустріч США, Росії та України», кажуть джерела CNN.
- Кіта Келлога не було на переговорах США з Росією в Саудівській Аравії 18 лютого, а також на переговорах США з Україною 11 березня. Тоді видання NBC News із посиланням на джерела також писало, що Келлога виключили з переговорів на високому рівні про припинення війни тому, що в Кремлі його не хотіли бачити частиною процесу, позаяк Путін вважає його занадто проукраїнським.
- Дональд Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
- CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.