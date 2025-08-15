Зустріч Путіна і Трампа: Став відомий склад американської делегації

Новини

Білий дім розкрив повний склад делегації, яка разом з президентом Дональдом Трампом вирушить на Аляску на зустріч із Путіним.

Про це пише Reuters.

До делегації увійшли:

держсекретар Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Латнік;

спеціальний представник Трампа Стів Віткофф;

прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно.

Зустріч Путіна і Трампа

Дональд Трамп зустрінеться з Путіним сьогодні, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Орієнтовно, зустріч розпочнеться о 22:30 за Києвом.

Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. На його думку, ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.

CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.

Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.