Politico: У ЄС знову розглядають можливість відділити Молдову від України у процесі євроінтеграції

Новини

Flickr / Konstantin T

Європейський Союз розглядає можливість відділити євроінтеграційний процес Молдови від України напередодні молдовських парламентських виборів 28 вересня.

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів та одного чиновника ЄС.

Згідно зі сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого переговорного кластера для Молдови на початку вересня, після зустрічі Ради ЄС. Очікується, що такий крок може надати потужний електоральний поштовх президентці Майї Санду, чия партія «Дія і солідарність» проводить кампанію на проєвропейській платформі та стикається зі спробами Росії схилити голоси на користь проросійських сил.

«Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії. Це позбавило б аргументів на користь наративу росіян, який стверджує, що немає жодного прогресу на шляху до членства в ЄС», — сказав очільник Комітету асоціації ЄС — Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Муресан.

Але, за словами українського дипломата, дозвіл Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну на паузі, можуть негативно сприйняти в Києві. Заявки України та Модови на членство в ЄС рухаються разом відтоді, як обидві отримали початкове зелене світло від Європейської Ради у 2023 році.

«Існує небезпека послати неправильний сигнал українцям. У той час, коли на Алясці обговорюється майбутній мир, нам потрібно максимально підтримувати перспективу членства в ЄС», — сказав український дипломат.

Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина. Премʼєр-міністр Віктор Орбан зробив протидію вступу України до ЄС ключовим елементом власної боротьби за переобрання наступного року. Тож, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів щодо відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради ЄС, Україна навряд матиме одностайну підтримку.

Це поставило країни, що підримують розширення, зокрема головуючу в ЄС Данію, у скрутне становище. Якщо вони розірвуть звʼязку Молдови з Україною, то існує ризик не просунутися вперед з жодною з них. Зелене світло Молдові до 28 вересня стане потужним сигналом для проєвропейських виборців у Молдові, але може розлютити українців.

За словами дипломата ЄС, розглядають кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура просувається вперед, навіть якщо не буде відкрито переговорний кластеро. Серед них — надання Києву доступу до програми Horizon Europe або повноцінне включення до програми студентського обміну Erasmus.

Дипломати та посадовці також наголосили, що обставини можуть швидко змінитися, зокрема з огляду на зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.