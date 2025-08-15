USAID не стежило за терміналами Starlink в Україні. Майже половина з них опинились на окупованих територіях

Новини

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не відстежувало використання терміналів Starlink, наданих Україні. Майже половина пристроїв опинилися на територіях, які контролюють росіяни.

Про це йдеться у звіті внутрішнього інспектора агентства.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року USAID співпрацювало з компанією SpaceX Ілона Маска, щоб передати Україні 5 175 терміналів Starlink для підтримки критично важливих цивільних служб і доступу до інтернету. Із них 1 508 придбало USAID, а 3 667 — надала SpaceX як пожертву.

Проєкт угоди про передачу терміналів забороняв використовувати їх у військових цілях. Термінали передали для використання в лікарнях, школах та інших цивільних установах. Але незабаром після початку війни зʼявилися повідомлення, що ЗСУ використовували Starlink для військових операцій.

Офіс генерального інспектора USAID у 2024 році оголосив про початок перевірки використання Україною терміналів Starlink. Метою перевірки було «визначити, наскільки USAID зменшило ризик зловживань» терміналами, які агентство передало Україні.

У звіті пишуть, що USAID не стежило за місцеперебуванням і використанням терміналів Starlink до початку інспекції у 2024 році.

USAID зазначило, що відстежувати термінали після передачі Україні було неможливо через небезпечні бойові умови та надзвичайну ситуацію, спричинену російськими ударами по системах звʼязку.

Водночас інспекція не розглядала використання терміналів Україною для військових операцій.

Перевірка також виявила, що майже половина активних терміналів перебувають на територіях, повністю або частково окупованих Росією. При цьому у звіті не уточнюють, як ці термінали туди потрапили, хто ними володіє та з якою метою їх використовують.