Під час ексгумації у Львові виявили останки солдатів Другої світової

На території колишнього села Старі Збоїща (сьогодні мікрорайон Львова — Збоїща) 4 серпня розпочали ексгумаційні роботи.

Про це повідомляє Міністерство культури на стратегічних комунікацій.

Під час робіт учасники українсько-польської експедиції виявлили поховальну яму із загиблими солдатами 1939 року. Точну кількість похованих там визначать після додаткового вивчення. Вже промаркували останки шести людей.

Також виявили польські військові гудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон та особисті речі.

Площа розкопок становить приблизно 50 кв. м. Орієнтовно, їх закінчать на початку вересня.

Ексгумації у Львові є одним з етапів українсько-польського діалогу з питань спільної історичної пам’яті. Він покликаний зміцнити відносини між країнами шляхом належного вшанування пам’яті українців та поляків, які загинули внаслідок подій періоду Другої світової війни.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015—2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943—1945 роках бійцями УПА.

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації, щоб врегулювати проблемні питання. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі й на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі, порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.