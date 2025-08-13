Новини

Президент США Дональд Трамп заявив про «дуже високу ймовірність» зустрічі з Путіним та Зеленським після його саміту з очільником Кремля 15 серпня в штаті Алясці.

Слова американського лідера передає SkyNews та The Guardian.

Президент каже, що друга зустріч, ймовірно, відбудеться після його двосторонньої зустрічі з очільником Кремля на Алясці 15 серпня, там він хоче дізнатися, «де ми знаходимося і що робимо».

«І у нас буде швидка друга зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським, і мною, якщо вони захочуть мене запросити, і це буде зустріч, на якій, можливо, все вийде вирішити, але... на першій [зустрічі] можна досягти певних важливих речей, це буде дуже важлива зустріч, але це підготовка до другої зустрічі», — заявив Трамп.

Президент США додав, що він хотів би зробити це «майже негайно», проте друга зустріч не відбудеться, якщо він не отримає потрібних відповідей.

Водночас він оцінив сьогоднішню онлайн-зустріч із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами «на 10» і назвав її гарною розмовою.

Що Трамп сказав про наслідки для РФ у разі відмови припинити вогонь

Крім того, Трамп заявив, що «будуть серйозні наслідки», якщо Росія не погодиться припинити війну. На запитання, чи зіткнеться Росія з наслідками за те, що не рухатиметься до мирної угоди щодо України, Дональд Трамп відповів: «Так, зіткнеться». Він вже не раз встановлював дедлайн Росії для припинення вогню і погрожував «жорсткими санкціями». Проте жодних обмежень так і не ввів, попри те, що РФ проігнорувала всі дедлайни та вимоги.

Трамп також сказав, що не зможе переконати Путіна припинити напади на мирних жителів в Україні, бо вже мав подібні розмови, але після них бачив нові атаки.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях у Запорізькій та Херсонській областях.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.

Пізніше президент додав, що Україна не виведе війська з неокупованої частини Донбасу, бо це плацдарм для майбутнього нового російського наступу. Так за кілька років Путін матиме відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську область, а також на Харків.